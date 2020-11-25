تعليق الدراسة فى جامعة الإسكندرية اليوم.. لسوء الأحوال الجوية

أصدر الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، قراراً بتعليق الدراسة اليوم الأربعاء الموافق 25، بجميع كليات ومعاهد الجامعة بالحضور مع استمرارها اونلاين وفقا للجداول الدراسية المعلنة بالكليات والمعاهد، نظرًا لحالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية التى تشهدها المحافظة غداً، وفقا للمعلومات الواردة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية وخرائط الطقس.

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وقال قنصوة، إنه يستثنى من ذلك القيادات والأطقم الطبية بالمستشفيات الجامعية، الأمن الجامعي، والعاملين فى إدارات الصحة والسلامة المهنية، والنوباتجيات، وما يحدده عمداء الكليات والمعاهد وفق إحتياجات كلياتهم ومعاهدهم، وذلك حرصا على سلامة ابنائنا الطلاب واعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.