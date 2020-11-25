اليوم..الهيئة الوطنية تبدأ تلقي الحصر العددي لنتائج جولة إعادة المرحلة الأولي ..والإعلان الرسمي الأثنين

تبدأ الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، فى تلقى نتائج الحصر العددى للجان العامة فى 13 محافظة تجرى فيها جولة الإعادة بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، اعتبارا من اليوم الأربعاء كما تتلقى الهيئة نتائج الحصر العددى لأصوات المصريين بالخارج لإضافتها لنتائج الداخل وإعلان النتيجة بشكل رسمي يوم الأثنين المقبل.

وأجريت جولة الإعادة للمرحلة الأولى فى دوائر 13 محافظة هى الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الإسكندرية، البحيرة، مطروح بعد أن حسمت محافظة البحر الأحمر جميع مقاعد بالجولة الأولى من المرحلة الأولى



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