19نائب حالي ينجحون فى الحفاظ علي مقاعدهم بجولة إعادة المرحلة الأولي..و21 يسقطون



تضمنت المؤشرات الأولية للحصر العددي لنتيجة جولة الإعادة للمرحلة الأولي من انتخابات مجلس النواب سقوط 21 نائب حالي علي مستوي الـ13 محافظة التى أجريت فيها العملية الانتخابية، في الوقت الذي نجح نحو 19 نائب في الحفاظ علي مقاعدهم للفصل التشريعي المقبل المقرر انطلاق أعماله في يناير 2021.



وتبدأ الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، فى تلقى نتائج الحصر العددى للجان العامة فى 13 محافظة تجرى فيها جولة الإعادة بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، اعتبارا من اليوم الأربعاء كما تتلقى الهيئة نتائج الحصر العددى لأصوات المصريين بالخارج لإضافتها لنتائج الداخل وإعلان النتيجة بشكل رسمي يوم الأثنين المقبل.



وأجريت جولة الإعادة للمرحلة الأولى فى دوائر 13 محافظة هى الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الإسكندرية، البحيرة، مطروح بعد أن حسمت محافظة البحر الأحمر جميع مقاعد بالجولة الأولى من المرحلة الأولى

