طقس اليوم الأربعاء : بارد ليلا .. وأمطار غزيرة على معظم الأنحاء

جدة - نرمين السيد - توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس اليوم الأربعاء، لطيفًا نهارًا على القاهرة والوجه والبحرى والرياح معتدلة تنشط أحيانا، فيما يكون معتدلًا على جنوب سيناء، والرياح معتدلة تنشط أحيانا.





ويسود طقس لطيف نهارا على شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانا شمال الصعيد.

ووفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد فإن الطقس بارد ليلا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد، مائل للبرودة على جنوب سيناء.

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أن الظواهر الجوية ستكون، أمطار متوسطة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى (القاهرة - الجيزة - القليوبية)، وأمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من الوجه البحرى (كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية - المنوفية - الشرقية).

وتسقط أمطار غزيرة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من السواحل الشمالية (الإسكندرية - مطروح - السلوم - رشيد - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح)، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من شمال الصعيد (الفيوم - بنى سويف - المنيا).

وقالت الهيئة إن الوصف الفنى لخرائط الطقس (تتأثر البلاد بامتداد منخفض السودان الموسمى على السطح مع وجود منخفض جوى فى طبقات الجو العليا).

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر، تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 21 14

الإسكندرية 19 14

وادى النطرون 22 13

طنطا 21 14

شبين الكوم 21 14

دمنهور 20 14

بلطيم 20 15

مطروح 19 14

السلوم 19 15

سيوة 20 10

بورسعيد 22 16

دمياط 20 15

الزقازيق 24 14

المنصورة 23 13

الإسماعيلية 23 12

السويس 23 15

العريش 22 13

رفح 22 12

رأس سدر 23 15

نخل 21 08

نويبع 25 19

طابا 22 13

كاترين 15 04

الطور 24 14

شرم الشيخ 27 17

الغردقة 28 16

مرسى علم 26 17

الفيوم 23 11

بنى سويف 23 11

المنيا 23 10

أسيوط 23 11

سوهاج 24 12

قنا 26 13

الأقصر 25 11

أسوان 28 13

إدفو 28 13

أبو سمبل 24 12

الوادى الجديد 26 10

الشلاتين 30 22

أبو رماد 29 21

حلايب 28 23

رأس حدربة 29 21