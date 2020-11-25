نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بداية موجة الطقس السيء.. و"الأرصاد" تكشف التفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة الأربعاء الموافق 25 نوفمبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية، حيث من المتوقع أن تبدأ اليوم الأربعاء موجة الطقس السيء، والتي تمتد حتى يوم الجمعة المقبل.

طقس الأربعاء نهارًا

- طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

- طقس مائل للبرودة على السواحل الغربية، لطيف على السواحل الشرقية، والرياح نشطة على السواحل الغربية، تنشط أحيانًا على السواحل الشرقية.

- طقس معتدل على جنوب سيناء، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

- طقس لطيف على شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على شمال الصعيد.

طقس الأربعاء ليلًا

- طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.

- طقس بارد على السواحل الشمالية.

- طقس مائل للبرودة على جنوب سيناء.

- طقس بارد على شمال الصعيد وجنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية:

- أمطار متوسطة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى (القاهرة- الجيزة- القليوبية).

- أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق من الوجه البحري (كفر الشيخ- البحيرة- الدقهلية- الغربية- المنوفية- الشرقية).

- أمطار غزيرة تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق من السواحل الشمالية (الإسكندرية- مطروح- السلوم- رشيد- دمياط بورسعيد- العريش- رفح).

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من شمال الصعيد (الفيوم- بني سويف- المنيا).

الوصف الفني لخرائط الطقس:

- تتأثر البلاد بامتداد منخفض السودان الموسمي على السطح مع وود منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

بيان بدرجات الحرارة

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد، فقد جاءت كالتالي:

درجات الحرارة في القاهرة الصغرى 14 والعظمى 22

درجات الحرارة في الإسكندرية الصغرى 15 والعظمى 21

درجات الحرارة في مطروح الصغرى 13 والعظمى 22

درجات الحرارة في بورسعيد الصغرى 18 والعظمى 22

درجات الحرارة في دمياط الصغرى 17 والعظمى 22

درجات الحرارة في الإسماعيلية الصغرى 14 والعظمى 23

درجات الحرارة في السويس الصغرى 15 والعظمى 23

درجات الحرارة في "العريش" شمال سيناء الصغرى 14 والعظمى 23

درجات الحرارة في الفيوم الصغرى 14 والعظمى 22

درجات الحرارة في بنى سويف الصغرى 13 والعظمى 23

درجات الحرارة في المنيا الصغرى 12 والعظمى 23

درجات الحرارة في أسيوط الصغرى 12 والعظمى 23

درجات الحرارة في سوهاج الصغرى 13 والعظمى 24

درجات الحرارة في قنا الصغرى 14 والعظمى 25

درجات الحرارة في الأقصر الصغرى 14 والعظمى 25

درجات الحرارة في أسوان الصغرى 15 والعظمى 26

درجات الحرارة في الوادي الجديد الصغرى 13 والعظمى 24

درجات الحرارة في الغردقة بجنوب سيناء الصغرى 17 والعظمى 25

درجات الحرارة في شرم الشيخ بجنوب سيناء الصغرى 19 والعظمى 26

درجات الحرارة في دمنهور بالبحيرة الصغرى 14 والعظمى 22

درجات الحرارة في الزقازيق بالشرقية الصغرى 14 والعظمى 22

درجات الحرارة في المنصورة بالدقهلية الصغرى 14 والعظمى 22

درجات الحرارة في طنطا بالغربية الصغرى 14 والعظمى 22

درجات الحرارة في شبين الكوم بالمنوفية الصغرى 15 والعظمى 22

درجات الحرارة في بلطيم بكفر الشيخ الصغرى 15 والعظمى 22