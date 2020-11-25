إنفوجراف.. خريطة توزيع سيارات شفط مياه الأمطار بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - ونشرت الصفحة الرسمية لمحافظة الإسكندرية اليوم إنفوجراف يوضح خريطة توزيع سيارات تصريف مياه الأمطار بأحياء المحافظة.

وكان محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، عقد أمس الثلاثاء اليوم اجتماعا عاجلا بحضور ممثلى شركة الصرف الصحى والمياه ورؤساء الأحياء والجهات الأمنية لاستعراض خريطة العمل الجديدة للتعامل مع بؤر تراكمات مياه الأمطار خلال النوة المقبلة.

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