صور.. محافظ القاهرة يتابع إزالات عزبة الهجانة لتنفيذ محور الوفاء والأمل

جدة - نرمين السيد - تابع خالد عبد العال محافظ القاهرة، اليوم الأربعاء، إزالة 12 عقار بإجمالى 28 أسرة لتنفيذ محور الوفاء والأمل الذى يبدأ من طريق الشهيد مرورا بمنطقة سوق السيارات وداخل عزبة الهجانة حتى طريق السويس، وذلك فى إطار مشروعات الطرق الكبرى التى تشهدها العاصمة.





وتزيل محافظة القاهرة حاليا كل الإشغالات والتى تنفذها المنطقة المركزية للقوات المسلحة لربط منطقة مدينة نصر والطريق الدائرى بطريق السويس.

كما تابع المحافظ نقل الأسر وتسكينهم فى مدينة أهالينا بمساكن المؤسسة، وذلك فى إطار التنسيق بين أجهزة المنطقة الشرقية، وحكمدار العاصمة، ومدير الأمن والقيادات الأمنية.

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