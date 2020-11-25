أعلن وزير النقل البريطاني جرانت شابس، عن سياسة حجر صحي جديدة للتعامل مع فيروس كوفيد 19 اعتبارا من 15 ديسمبر القادم، حيث سيقلل مدة العزل من 14 يوما إلى 5 أيام فقط إذا جاءت نتيجة التحليل سلبية.
أوضح شابس أن قيمة تحليل فيروس كورونا "كوفيد 19" المستجد تتكلف 65 جنيها استرلينيا بما يعادل 86 دولارا أمريكيا، وعلى من يرغب بمعرفة النتيجة خلال يومين يدفع 120 جنيها استرلينيا بقيمة 160 دولار أمريكيا.
وأكد أن تقليل مدة العزل الصحي كإجراء وقائى، سيعزز السفر الدولى مع الحفاظ على سلامة المسافرين، واصفا أن استراتيجيته الجديدة، ستساهم بحرية أكبر من أجل حركة السفر.
وأشار إلى أن تقليل المدة يساعدنا على رؤية ولقاء أحبائنا وعودة أسرع لقيادة الأعمال التجارية الدولية، وذلك عبر منح المسافرين بعد 5 أيام إجراء اختبار كورونا مرة أخرى للخروج من العزل الصحى.
وقال وزير النقل البريطاني: "إننا ندعم صناعة السفر ونواصل إعادة البناء للخروج من الوباء، عبر إجراءات متوازنة بين عودة حركة السفر والحفاظ على صحة المسافرين".
جدير بالذكر أن المملكة البريطانية المتحدة فرضت حجرا صحيا لمدة 14 على دخول أراضيها من قبل بعض البلدان الأوروبية والعالم حرصا على سلامة مواطنيها، كإجراء احترازي لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
كما شهدت بعض الدول الأوروبية ردا على إجراءات بريطانيا فى فرض 14 يوما حجرا صحيا على القادمين إليها، بفرض حجر صحي على المسافرين من بريطانيا إلى دولهم.
وتقول المملكة البريطانية وفقا لحكومة بوريس جونسون، إن قيود الحجر الصحي سوف تكون محل مراجعة كل ثلاثة أسابيع، معربة عن آمال المملكة المتحدة في أن تعلن عن تأمين بعض "مسارات سفر آمنة" من وإلى البلاد، مشيرة إلى أنه يجري قادة بريطانيون العديد من المحادثات مع نظرائهم في 5 دول أوروبية بشأن تخفيف تلك القيود.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بـ 5 أيام فقط.. بريطانيا تساند قطاع السفر بتقليل مدة العزل الصحي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.