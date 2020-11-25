بـ 5 أيام فقط.. بريطانيا تساند قطاع السفر بتقليل مدة العزل الصحي

أعلن وزير النقل البريطاني جرانت شابس، عن سياسة حجر صحي جديدة للتعامل مع فيروس كوفيد 19 اعتبارا من 15 ديسمبر القادم، حيث سيقلل مدة العزل من 14 يوما إلى 5 أيام فقط إذا جاءت نتيجة التحليل سلبية.

أوضح شابس أن قيمة تحليل فيروس كورونا "كوفيد 19" المستجد تتكلف 65 جنيها استرلينيا بما يعادل 86 دولارا أمريكيا، وعلى من يرغب بمعرفة النتيجة خلال يومين يدفع 120 جنيها استرلينيا بقيمة 160 دولار أمريكيا.

وأكد أن تقليل مدة العزل الصحي كإجراء وقائى، سيعزز السفر الدولى مع الحفاظ على سلامة المسافرين، واصفا أن استراتيجيته الجديدة، ستساهم بحرية أكبر من أجل حركة السفر.

وأشار إلى أن تقليل المدة يساعدنا على رؤية ولقاء أحبائنا وعودة أسرع لقيادة الأعمال التجارية الدولية، وذلك عبر منح المسافرين بعد 5 أيام إجراء اختبار كورونا مرة أخرى للخروج من العزل الصحى.

وقال وزير النقل البريطاني: "إننا ندعم صناعة السفر ونواصل إعادة البناء للخروج من الوباء، عبر إجراءات متوازنة بين عودة حركة السفر والحفاظ على صحة المسافرين".