رئيس موريشيوس: دور مصر محوري في أفريقيا.. والسيسي صاحب قيادة حكيمة

قدمت الدكتورة علياء برهان، سفيرة جمهورية مصر العربية الجديدة لدى موريشيوس، أوراق اعتمادها إلى Roopun Prithvirajsing، رئيس جمهورية موريشيوس، والذي أشاد بالقيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي والدور المحوري الذي تلعبه مصر في أفريقيا والشرق الأوسط، مبرزًا ما قامت به مصر في إطار دعم ومساندة موريشيوس في القضايا والموضوعات المختلفة.
كما أعرب رئيس موريشيوس عن تطلعه إلى جذب المزيد من الاستثمارات المصرية إلى بلاده في قطاعات البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والاقتصاد الأزرق، وصناعة المنسوجات، والسياحة، والصناعات الغذائية والزراعية، مشيرًا إلى حرص موريشيوس على الاستفادة من الخبرة المصرية لا سيما في مجال الزراعة والاستزراع السمكي. علاوة على ذلك، حرص الرئيس الموريشي على الإشادة بالدورات التدريبية التي تلقتها الكوادر الموريشية في مختلف المجالات.
من جانبها، أعربت السفيرة الدكتورة علياء برهان عن تطلعها إلى تعزيز أطر التعاون بين البلديّن وتطوير مختلف أوجه العلاقات الثنائية، مبرزةً ترحيب مجتمع الأعمال المصري ببحث فرص الاستثمار في موريشيوس وإقامة مشروعات مشتركة في القطاعات ذات الأولوية للجانبين.
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