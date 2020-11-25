نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة حلوان تحصل على المركز الأول في منافسات أولمبياد الفتاة الجامعية بالأقصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت جامعة حلوان برئاسة الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وتحت إشراف الاستاذ الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة في منافسات أولمبياد الفتاة الجامعية بالأقصر، والذي يهدف إلى توسيع قاعدة الممارسة الرياضية لطالبات الجامعات، وتشجيعهن علي ممارسة مختلف الأنشطة الرياضية، في ظل إتباع كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا.

واستطاعت جامعة حلوان تحقيق العديد من المراكز وحصلت على المركز الأول عام على مستوى الجامعات المصرية، وعلى المركز الأول في مسابقة كرة الطائرة والمركز الأول في العاب القوى والمركز الثاني في مسابقة كرة القدم، وذلك تحت إشراف الأستاذ أيمن عبد العزيز مدير إدارة النشاط الرياضي وفريق عمل متعاون من النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة.

جدير بالذكر أن الأولمبياد شارك فيه ٥٠٠ طالبة من ٢٤ جامعة وهي 'السويس - جنوب الوادي - بني سويف - سوهاج - اسوان - طنطا - بنها - دمنهور - كفر الشيخ - الفيوم - الزقازيق - المنصورة - الأٌقصر - قناة السويس - اسيوط - المنوفية مطروح - ازهر اسيوط - حلوان - اسكندرية - وزارة التعليم العالي - المنيا - الازهر - عين شمس.

