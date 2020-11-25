أحمد كريمة عن وثيقة تأمين الزوجة : إهانة للمرأة.. واتهام للشرع بالتقصير

جدة - نرمين السيد - علق أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، الدكتور أحمد كريمة، على اقتراح عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الشيخ خالد الجندى، بشأن عمل وثيقة تأمين للزوجة تستحقها حال الطلاق أو وفاة أو مرض الزوج.





وقال الشيخ أحمد كريمة خلال حوار مع الإعلامى وائل الإبراشى فى برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، إن هذا المقترح مخالف للتشريع الإسلامى جملة وتفصيلا مستشهدًا بقول النبى صلى الله عليه وسلم: "من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد"، وقوله: "المسلمون عند شروطهم إلا شرطًا أحل حراما أو حرم حلالا". وتابع: "الزواج له مقدمات ومكونات ومتممات كلها جاءت بنصوص فى القرآن الكريم والسنة النبوية، وهو والطلاق أمرين دينيين وليسا مدنيين". وأكمل: "المرأة المصرية ليست سيارة حتى يجرى عليها وثيقة تأمين مما يشكل إهانة بالغة فى حقها". وأردف: "الذى يؤمن حياة المرأة هو التربية السليمة فى منزل والديها والتنشئة المحترمة فى مجتمع تكون فيه التوعية"، مختتمًا: "العبث فى المواريث والزواج اتهام صريح للتشريع بالتقصير".

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