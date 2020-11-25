طقس اليوم.. لطيف نهارًا على القاهرة والوجه البحري

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأربعاء، طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري بارد ليلا والرياح معتدلة، مع شبورة مائية صباحا،مع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق.

ويكون الطقس مائل للبرودة نهارا على السواحل الشمالية بارد ليلا والرياح معتدلة تنشط احيانا، مع سقوط أمطار غزيرة على بعض المناطق.

ويسود طقس معتدل نهارا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر مائل للبرودة ليلا والرياح معتدلة، ويكون الطقس لطيف شمالا ومعتدل جنوبا على محافظات الصعيد نهارا بارد ليلا، والرياح معتدلة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الابعاء على القاهرة الكبرى والوجه البحري 21 للعظمى والصغرى 15، وعلى السواحل الشمالية 19 للعظمى والصغرى 16، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 27 للعظمى والصغرى 18، وعلى شمال الصعيد 23 للعظمى والصغرى 13، وعلى جنوب الصعيد 26 للعظمى والصغرى 16.