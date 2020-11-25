 صور.. ضبط أعمال بناء مخالفة بجنوب الجيزة

جدة - نرمين السيد - ضبط أجهزة محافظة الجيزة حالة بناء مخالف بالعقار رقم 12 شارع كلية الزراعة من شارع الجامعة، إذ صب المخالف جزءا من السقف للدور الثامن بعد الأرضى، وأجرى شدة خشبية لباقى السقف.





تم فك الشدة الخشبية ومصادرة جميع مواد المستخدمة للبناء وتحرير محضر بالواقعة بالتنسيق مع شرطة المرافق بالحى وقسم شرطة الجيزة، وإيداع كل المضبوطات مخزن الحى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

جاء ذلك تنفيذا لتعليمات أحمد راشد محافظ الجيزة بضرورة التصدى لمخالفات البناء وردع المخالفين وبمتابعة من رئيس حى جنوب الجيزة.

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