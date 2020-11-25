صور.. جامعة حلوان البريمو فى أولمبياد الفتاة بالأقصر

جدة - نرمين السيد - شاركت جامعة حلوان برئاسة الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة، وتحت إشراف الدكتور حسام رفاعى، نائب رئيس الجامعة، فى منافسات أولمبياد الفتاة الجامعية بالأقصر، والذى يهدف إلى توسيع قاعدة الممارسة الرياضية لطالبات الجامعات، وتشجيعهن على ممارسة مختلف الأنشطة الرياضية، فى ظل اتباع كل الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا.





واستطاعت جامعة حلوان تحقيق العديد من المراكز وحصلت على المركز الأول عام على مستوى الجامعات المصرية، وعلى المركز الأول فى مسابقة كرة الطائرة، والمركز الأول فى ألعاب القوى والمركز، الثانى فى مسابقة كرة القدم، وذلك تحت إشراف أيمن عبد العزيز مدير إدارة النشاط الرياضى وفريق عمل متعاون من النشاط الرياضى بالإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة.

جدير بالذكر أن منافسات الأولمبياد شارك بها 500 طالبة من جامعات 'السويس، جنوب الوادى، بنى سويف، سوهاج، أسوان، طنطا، بنها، دمنهور، كفر الشيخ، الفيوم، الزقازيق، المنصورة، الأٌقصر، قناة السويس، أسيوط، المنوفية، مطروح، أزهر أسيوط، حلوان، الإسكندرية، وزارة التعليم العالى، المنيا، عين شمس".

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