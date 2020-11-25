عاجل.. الأوقاف تنفى إغلاق المساجد بسبب الموجة الثانية من كورونا

جدة - نرمين السيد - نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، ما تردد فى بعض وسائل الإعلام المحلية والأجنبية وصفحات التواصل الاجتماعى من أنباء حول صدور قرار بإغلاق كل المساجد تحسبا للموجة الثانية لفيروس كورونا.





وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء مع وزارة الأوقاف، ونفت تلك الأنباء، مُؤكدة أنه لا صحة لصدور أى قرارات بإغلاق كل المساجد، وشددت على أن قرار فتح المساجد لكل الصلوات مازال ساريا دون تغيير وتحت إشراف مديريات الأوقاف بكل محافظة، مُشيرةً إلى الالتزام التام بتطبيق كل التدابير الاحترازية والوقائية، مع استمرار حملات نظافة وتعقيم جميع المساجد، كما يتم اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه من تثبت مخالفته من المكلفين بمتابعة تنفيذ الإجراءات أو تهاونه فى تطبيقها.

وفى سياق متصل، فإنه يتم التحذير لجميع العاملين فى الوزارة والمساجد والأئمة والخطباء بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، مع توجيه وحث المصلين بالالتزام بهذه الضوابط، وإحضار المصلى الشخصى وعدم السماح لأى مصلى دخول المساجد دون ارتداء كمامة، فضلا عن التشديد على العاملين بالتأكيد على وضوح علامات التباعد بين المصلين، وعدم فتح دورات المياه، إلى جانب اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه أى من تثبت مخالفته للإجراءات أو تهاونه فى تطبيقها فى نطاق ما كلف به، وكذلك من يثبت عدم ارتدائه للكمامة فى مقر عمله، وفى حال عدم التزام المصلين فى أى مسجد بالضوابط المعلنة سيتم غلق المسجد على الفور ومعاقبة المسئول عن المخالفة.

وناشدت "الأوقاف" جميع المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، التى تستهدف إثارة البلبلة فى أوساط الرأى العام، مع أهمية الرجوع إلى الوزارة فى حال وجود أى استفسارات من خلال الاتصال على رقم مركز معلومات الوزارة "23931216 /02".