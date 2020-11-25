عاجل.. الجيزة تلغى الفترة المسائية بالمدارس اليوم لسوء الأحوال الجوية

جدة - نرمين السيد - قرر أحمد راشد محافظ الجيزة إلغاء الدراسة فى الفترة المسائية اليوم الأربعاء، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية للطلاب والمعلمين، تحسبا لهطول الأمطار بعدد من مناطق المحافظة وفقا لتوقعات هيئة الارصاد الجوية.





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