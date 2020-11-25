فيديو.. رئيس القابضة لمياه الشرب يتابع أعمال سحب مياه الأمطار الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - تابع المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، اليوم الأربعاء، أعمال سحب تجمعات المياه بشوارع "جمال عبد الناصر، وملك حفنى، ومصطفى كامل، والكورنيش" وعدد من الشوارع الرئيسية بمحافظة الإسكندرية.





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