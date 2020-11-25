سجلت محطات الشبكة القومية لـ«الزلازل» التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، مساء الثلاثاء وفجر الأربعاء عددا من الزلازل بمنطقة البحر المتوسط بالقرب من السواحل المصرية.

جاء الزلزال الاول بقوة 3.8 درجة على مقياس ريختر، وعلى بعد 316 كم شمال مدينة مرسى مطروح وعلى عمق 13 كم.

ووقع تلك الزلازل في الساعة 11 مساء و 24 دقيقة و 41 ثانية، على خط العرض 33.9763 شمالا، وخط طول 25.9853 شرقا.

أما الزلزال الثاني فجاء بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر، ويبعد 170 كم شمال مدينة الإسكندرية، وبعمق 23 كم.

وقع في الساعة 12 و 18 دقيقة و20ثانية بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة ، و خط عرض 32.7985 درجة شمالا ،وخط طول 29.9228 شرقا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر زلزال 3.8 ريختر وآخر 4.2 ريختر يضربان سواحل البحر المتوسط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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