الارصاد تحذير من ”طقس أوروبي” مفاجئ يضرب مصر

كشف خبراء الأرصاد الجوية وفقا لصور الأقمار الصناعية استمرار اندفاع الهواء البارد من أوروبا صباح اليوم والذي يعمل على تكوين السحب الرعدية الممطرة بغزارة على المدن الساحلية تصل إلى الدلتا والقاهرة ومناطق من شمال الصعيد.

وحذر خبراء الأرصاد من التواجد في أماكن تساقط الامطار ووجه خبراء الأرصاد نصيحة لقائدي المركبات بأخذ الحيطة بسبب انخفاض الرؤية الأفقية بسبب الامطار وتكون الضباب.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس اليوم الأربعاء، لطيف نهارا بارد ليلا مع سقوط أمطار على معظم الأنحاء ما بين متوسطة وغزيرة.

وذكرت هيئة الأرصاد، أن حالة الطقس نهارا لطيف على القاهرة والوجه والبحري والرياح معتدلة تنشط أحيانا، ومائل للبرودة شرقا، مع طقس معتدل على جنوب سيناء، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، فيما سيكون الطقس لطيف نهارا على شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانا شمال الصعيد.

أما عن الطقس ليلا فتوقع خبراء الأرصاد أن يكون بارد على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد، مائل للبرودة على جنوب سيناء.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أن الظواهر الجوية ستكون، أمطار متوسطة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى (القاهرة - الجيزة - القليوبية)، وأمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من الوجه البحري (كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية - المنوفية - الشرقية)، وأمطار غزيرة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من السواحل الشمالية (الإسكندرية - مطروح - السلوم - رشيد - دمياط - بور سعيد - العريش - رفح)، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من شمال الصعيد (الفيوم - بني سويف - المنيا).

وأضافت أن الوصف الفني لخرائط الطقس (تتأثر البلاد بامتداد منخفض السودان الموسمي على السطح مع وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا).

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطرب إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.