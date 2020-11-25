زلزال بقوة 3.8 ريختر وآخر 4.2 قرب سواحل مصر بالبحر المتوسط

سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد، مساء الثلاثاء وفجر الأربعاء عددا من الزلازل بمنطقة البحر المتوسط، بالقرب من السواحل المصرية.
وكشف الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد أن الزلازل بياناتها كالتالى:
أولا: تاريخ الحدوث:الثلاثاء الموافق 24 /11/202
وقت الحدوث والقوة 11:24 مساءا بالتوقيت المحلى
بقوة 3.8 درجة على مقياس ريختر
خط العرض : 33.9763° شمالا
خط الطول : 25.9853° شرقا
وتبعد حوالى 316 كم شمال مدينة مرسى مطروح
العمق : 13 كم
أما الزلزال الثانى فكانت بياناته كالتالى :
تاريخ الحدوث الأربعاء الموافق 25 /11/2020
وقت الحدوث والقوة 12:18 صباحا بالتوقيت المحلى
بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر
خط العرض : 32.7985° شمالا
خط الطول : 29.9228° شرقا
وتبعد حوالى 170 كم شمال مدينة الاسكندرية
العمق: 23 كم
ولم يرد للمعهد أى شعور من بعض المواطنين بهاتين الهزتين حتى الآن.
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