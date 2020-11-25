محافظ الجيزة: إلغاء الدراسة بالفترة المسائية اليوم الأربعاء تحسباً لهطول الأمطار

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أحمد جودة - القاهرة - قرر اللواء احمد راشد محافظ الجيزة، إلغاء الدراسة فى الفترة المسائية اليوم الاربعاء، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الازهرية، ذلك للطلاب والمعلمين تحسباً لهطول الامطار بعدد من مناطق المحافظة وفقاً لتوقعات هيئة الارصاد الجوية.

الجيزة تنهي استعداداتها لجوله الإعادة بانتخابات مجلس النواب

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على أن المحافظة قد أنهت إستعداداتها لاستقبال جولة الإعادة لإنتخابات مجلس النواب 2020 والمقرر عقدها يومى 23، 24 من نوفمبر الجاري حيث تدخل محافظة الجيزة جولة الإعادة بواقع دائرة واحدة فقط علي مقعدين بمراكز ومدن العياط والبدرشين، موضحا أن عدد الأصوات التي يحق لها التصويت في جوله الاعادة هي 625913 موزعين على 202 لجنة فرعية داخل 80 مركز انتخابى بالمدارس والمعاهد الأزهرية.

وشدد محافظ الجيزة، على رؤساء الوحدات المحلية المختصة برفع درجة الاستعداد القصوى والتأكد من مدى جاهزية المقرات الإنتخابية من الناحية الأمنية وتوفير مصادر الإضاءة والمياه والتهوية وأماكن إنتظار لائقة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة بشكل يحقق الأمان واليسر للمواطنين في الإدلاء بأصواتهم.

ووجه محافظ الجيزة بالاستمرار في تطهير ورش المقرات بصفة مستمرة والالتزام بالمسافات البينية للحد من إنتشار فيروس كورونا بين الناخبين أثناء المشاركة في الاستحقاق الانتخابي، بالإضافة إلى توفير كافة سبل الدعم اللازم لجميع عناصر العملية الإنتخابية والتنسيق التام بين جميع الجهات المعنية والعمل بروح الفريق الواحد لضمان نجاح العملية الإنتخابية وظهور المحافظة بالشكل المشرف بها.

كما أكد محافظ الجيزة على رفع درجة الاستعداد التام بكافة المستشفيات وعمل خطة للطوارئ وتوزيع وحدات الإسعاف بنطاق المقرات الإنتخابية للتعامل الفورى في حالة حدوث طوارىء مفاجئة، موجهاً بالتأكيد على النظافة العامة ورفع تجمعات القمامة أولا بأول.