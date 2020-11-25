نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برلماني: مركز تجميع مشتقات البلازما امن قومي بالنسبة لمصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشاد النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن إنشاء مراكز تجميع مشتقات البلازما في مصر، ويأتي ذلك بعدما اجتمع مع ريمون جريفولز وفيكتور جريفولز، رئيسي مجلس إدارة شركة “جريفولز” الإسبانية لتجميع وتصنيع مشتقات البلازما.

وقال المسعود، خلال البيان الصادر له، إن ملف الصحة من الملفات الهامة التي يتم تطويرها بشكل مستمر، نظرا لاهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بها ووضعها على عاتقه، خاصة وانها خطوة من خطوات بناء الإنسان، مؤكدا على ان قرر انشاء مركز تجميع البلازما في مصر جاء في التوقيت الصحيح خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا القاتل محليا وعالميا.

واوضح عضو مجلس النواب، ان مركز تجميع البلازما يعتبر بمثابة أمن قومي لمصر، خاصة أنه يساعد في عدة أشياء، أهمها توفير مشتقات الدموالبلازما الآمنة.

واشار البرلماني، إلى أن هذه الخطوة ستساعد بدرجة كبيرة في توفير مشتقات دم للعديد من الأمراض، بالإضافة إلي توفير الأجسام المضادة المجمعة من عدة أشخاص، التي تستخدم لمرضي الطوارئ الذين لم يستجيبوا لأي مضاد حيوي، فضلا عن علاج ومكافحة كورونا بشكل سريع.