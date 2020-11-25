نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القوى العاملة: تعيين 351 شاباً.. منهم 22 من ذوى القدرات بجنوب سيناء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان قيام مديرية القوى العاملة بجنوب سيناء بتعيين 351 شاباً ، منهم 22 شاباً من ذوى الاحتياجات الخاصة من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، والذين بلغ عددهم 602 شباب.

تلقى الوزير تقريراً بذلك من مدير المديرية أشرف علم الدين، أوضح فيه إنجازات المديرية خلال شهر أكتوبر الماضي ، حيث قامت المديرية بصرف منحاً للعمالة غير المنتظمة المسجلة لديها ، لرعايتهم إجتماعياً وصحياً ، بصرف 10 آلاف جنيه لـ 5 عمال منحة مولود ، و 5 منح زواج بمبلغ 15 ألف جنيه ، ومنحة وفاة وقدرها 2000 جنيه ، ليصل إجمالي ما تم صرفه 27 ألف جنيه لـ 11 عاملا ، فضلاً عن تسجيل 43 عاملا جديداً على المنظومة .

وقامت المديرية في مجال تراخيص عمل الأجانب بإصدار وتجديد 11 ترخيص لاجانب من جنسيات مختلفة يعملون في نطاق المحافظة .

وأوضح أنه في مجال التفتيش العمالي تم التفتيش على 191 منشأة من خلال التفتيش الدوري النهاري والليلي والحملات ، كما تم تلقى 57 شكوى عمالية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية لـ 15 شكوى منهم، وتم تسوية 9 شكاوى وديا، و 13 شكوي ما زالت تحت البحث .

أما فى مجال السلامة والصحة المهنية، قامت المديرية بالتفتيش على 48 منشأة ، وإعادة التفتيش على 74 منشأة ، وأسفر عن تحرير 41 محضراً سلامة وصحة مهنية لمنشآت مخالفة ، وعقد ندوات للتوعية.

وقال أن المديرية قامت بمتابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لـ 800 منشأة ، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أى فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية .