صور.. إضاءة مكتبة الإسكندرية باللون البرتقالى لمناهضة العنف ضد المرأة

ويرمز اللون البرتقالى إلى مستقبل أكثر إشراقًا دون عنف، ضمن حملة مناهضة العنف ضد المرأة التى تستمر فى الفترة من 25 نوفمبر إلى 10 ديسمبر من كل عام.. إذ تأتى إضاءة مبنى مكتبة الإسكندرية انطلاقًا من الرسالة الفكرية التى بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة للمرأة – مكتب مصر، لتحسين أوضاع المرأة ورفع الوعى العام فى هذا الشأن.
وتشير الحملة إلى أن وضع المرأة فى أى مجتمع يمثل محصلة تفاعل بين العوامل الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية التى تتشابك بطريقة مركبة.
وتهدف الحملة للتأكيد أن استقرار الدول وتقدمها لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال مشاركة المرأة فى المجال العام كفاعل وشريك أساسى من أجل بناء مستقبل جديد.
ومن جانبه، أكد الدكتور مصطفى الفقى، مدير مكتبة الإسكندرية، أن المكتبة حرصت على إنشاء برنامج دراسات المرأة والتحول الاجتماعى بقطاع البحث الأكاديمى ليكون حاضنًا ومروجًا نشطًا للتغيير وخلق الظروف اللازمة للتحول الاجتماعى البناء القائم على احترام حقوق المرأة باعتبارها إحدى أهم دعائم المجتمع.
وأشار مدير مكتبة الإسكندرية، إلى تنفيذ برامج وأنشطة تهيئ بيئة أكثر دعمًا للمرأة، وتدعو إلى تحقيق المساواة بين الجنسين، وكذلك من خلال إنتاج مختلف الإصدارات التى من شأنها رفع الوعى وإلقاء الضوء على مختلف قضايا المرأة.
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