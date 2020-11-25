لا للتعصب.. وزير الشباب وكرم جبر فى ضيافة جامعة القاهرة غدا

جدة - نرمين السيد - تستضيف جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، فى العاشرة صباح غد الخميس، الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، فى ندوة بقاعة الاحتفالات الكبرى ضمن سلسلة ندوات مبادرة "مصر أولًا .. لا للتعصب" بحضور كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ونواب رئيس جامعة القاهرة وعمداء الكليات والطلاب.





تأتى الندوة فى إطار دعم جامعة القاهرة لمبادرة "مصر أولًا.. لا للتعصب" التى أطلقتها وزارة الشباب والرياضة والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لدعوة الشباب إلى نبذ التعصب والكراهية. وتبدأ الفعاليات بفقرة فنية لكورال وزارة الشباب والرياضة أمام مبنى القبة، يليها عزف السلام الجمهورى بقاعة الاحتفالات الكبرى.

كما يقدم فريق أوركسترا جامعة القاهرة فقرة فنية، يليها كلمات كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، والدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، وتنتهى فعاليات اليوم بحوار مفتوح بين الأساتذة والطلاب مع ضيوف الجامعة حول أهم قضايا الساعة على الساحتين المصرية والعالمية.

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