الوطنية للانتخابات تتسلم نتائج أوراق جولة الإعادة

جدة - نرمين السيد - ومن المقرر أن تقوم الهيئة بتدقيق ومراجعة نتائج المحافظات بجولة الإعادة بالمرحلة الأولى من واقع الأوراق الانتخابية ومحاضر الاقتراع والفرز، بعد تسلمها من اللجان العامة، تمهيدًا لضم أصوات المصريين بالخارج وإعلان النتيجة النهائية لهذه الجولة يوم الإثنين المقبل الموافق 30 نوفمبر.
ويقوم رئيس اللجنة العامة بإعلان عدد الأصوات الصحيحة التى حصل عليها كل مرشح، وكل قائمة أمام الحضور من المرشحين وممثلى القوائم أو وكلائهم وكذلك متابعى منظمات المجتمع المدنى المحلية والأجنبية والدولية والزائرين ووسائل الإعلام الصادر لهم تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات، تمهيدًا لإرسالها للهيئة.
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