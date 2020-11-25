فيديو.. محافظ الإسكندرية يتابع أعمال سحب المياه

جدة - نرمين السيد - تابع محمد الشريف، محافظ الإسكندرية والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ونائبه الدكتور أحمد معوض، اليوم الأربعاء، أعمال سحب المياه بمنطقة 25 تقاطع المستشارين، والتى تم الدفع بأكثر من 6 سيارات بالإضافة إلى 4 طلمبة لسحب المياه، من قبل شركات مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية، ومدن القناة والجيزة والصرف الصحى بالإسكندرية.





ووفق بيان رسمى، أوضح رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى أن الموجة الأولى بدأت شدتها حدود الساعة 3 فجرا، واستمرت لأكثر من ثلاث ساعات متصلة، مضيفا أنه تم المرور على اغلب المحاور الرئيسية وسحب المياه منها. ورافق المهندس ممدوح رسلان فى جولته، رئيسا شركتى الصرف الصحى ومياه الشرب بالإسكندرية. وأشار بيان الشركة القابضة إلى الانتهاء من سحب تجمعات مياه الأمطار بمناطق كورنيش البحر ومحمد نجيب وملك حفنى ومنطقة غرب الابارى والورديان والماكس والعجمى والهانوفيل والبطاش، وكان يوجد بعض تجمعات المياه بمنطقة شريط الساحل حتى الحمام وتم التعامل معها، وتجمعات بمنطقة البرج. وأكد متابعته لكل تطورات موجة الطقس السيئ بمختلف المحافظات، من خلال غرفة عمليات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، بالتنسيق مع غرف عمليات المحافظات والجهات التنفيذية فى إطار توجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

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