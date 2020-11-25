عاجل.. حاكم دبى يعلن: هالة السعيد أفضل وزيرة فى العالم العربى

جدة - نرمين السيد - هنأ الشيخ محمد بن راشد، رئيس مجلس وزراء دولة الإمارات العربية المتحدة، حاكم دبى، اليوم الأربعاء، الرئيس عبدالفتاح السيسى بفوز وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة هالة السعيد، بجائزة أفضل وزيرة فى العالم العربى.





وكتب حاكم دبى، على حسابه بـ"تويتر": "أبارك للرئيس عبدالفتاح السيسى فوز وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، هالة السعيد، بأفضل وزيرة فى العالم العربى.. التطوير الحكومى فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى يحقق قفزات مدروسة". وأعلن محمد بن راشد الفائزين بجائزة التميز الحكومى العربى، صباح اليوم الأربعاء، وقال: "نبارك للفائزين.. ونقول لكن من رشح ولم يفز استمر في التطوير، ولكل المسؤولين الحكوميين العرب، لا تتوقفوا عن تطوير مؤسساتكم، استقرار عالمنا العربى.. وتطور اقتصاده وازدهار حياته وبناء مستقبل أبنائه، كله بيدكم.. مهمتكم عظيمة وتاريخيةونسأل الله لكم التوفيق دائماً وأبداً".

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