صور- الأمطار تضرب الإسكندرية.. و128 سيارة لكسح تراكمات المياه

جدة - نرمين السيد - وأغرقت الأمطار الغزيرة المتواصلة شوارع الإسكندرية، وخصوصا أحياء شرق وغرب، فيما تم الدفع بنحو 128 سيارة لكسح تراكمات مياه الأمطار.

وأعلن محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ فى جميع الأجهزة التنفيذية، للتعامل مع حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية.

كان المحافظ أصدر قرارا بتعطيل الدراسة، اليوم، بالمدارس والمعاهد الأزهرية، لإتاحة الفرصة للجهات المعنية للتعامل مع موجة من الطقس السيئ.

وقرر المحافظ منح جميع العاملين بالمديريات الخدمية بالمحافظة إجازة اليوم، وهى "التربية والتعليم، التضامن الاجتماعى، الإسكان والمرافق، الطب البيطرى، الزراعة، الأوقاف، التموين، التنظيم والإدارة، والقوى العاملة، والشباب والرياضة، والمساحة والرى".



وفى سياق متصل، أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، تخفيف ضغوط المياه عن معظم أحياء المحافظة، بدءا من اليوم وحتى يوم الجمعة المقبل، بسبب تعرض الإسكندرية لموجة شديدة من الأمطار.

وأكد رضا الغندور، المتحدث الرسمى باسم هيئة ميناء الإسكندرية، استمرار حركة السفن والبواخر وشحن وتداول الحاويات بشكل طبيعى ومنتظم حتى الآن.

ووجه الربان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، مركز العمليات ووحدات الإنقاذ برفع درجة الاستعداد لتلقى أى إشارات استغاثة من السفن والمعدات المتواجدة بمينائى الإسكندرية والدخيلة.