محمد عطية: صرف حوافز التجريبيات وأعمال الامتحانات بلا خصومات

اجتمع محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، والدكتورة أماني قرني وكيل المديرية لشئون الإدارات التعليمية والسادة مديري عموم الإدارات التعليمية وقيادات المديرية.

وفي بداية الاجتماع شدد مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، على الالتزام بالكتاب الدوري (317)لسنة 2020 بشأن إلزام العاملين والمواطنين المتعاملين بالجهات الحكومية بالإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا

كما أوضح مدير مديرية التربية والتعلبم بالقاهرة ، تلك الإجراءات وبخاصة تطهير وتعقيم المدارس وتوفير الصابون وأدوات التعقيم وارتداء الكمامة ، وأكد أنه ممنوع منعا باتا تواجد العاملين في ميدان العمل بدون كمامة

كما تم التشديد على عدم السماح للجمهور بالدخول بدون كمامات، والحرص علي التباعد الاجتماعي

وأكد على ضرورة، ونشر اللافتات والإرشادية ، وتكثيف حملات التوعية وفق توجيهات معالي محافظ القاهرة

وشدد مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، على عدم الإدلاء بأية بيانات أو تصريحات إلا من خلال المنسق الصحي بالمديرية

وأكد مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، على متابعة غلق سناتر الدروس الخصوصية ، والتأكيد على مديري العموم موقف سحب الكتب والتزام أولياء الأمور بمصروفات الكتب الدراسية لرياض الأطفال والصفوف الأولي فهي إجبارية، حيث إن المنظومة التعليمية الجديدة تتطلب استخدام التلاميذ للكتب ولابد من وجودها مع الطالب.

وأشار مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، إلى متابعة منظومة المنصات و القنوات التعليمية الرسمية التابعة للوزارة والمديرية والاعلان المستمر عنها ووضع جدولها وترددها باللافتات الإرشادية بالفصول والأماكن المختلفة ، وأكد أنه في حالة انشاء الإدارات لقناة تعليمية تكون تحت إشراف المديرية وموجهي العموم والموجهين الأوائل، بحيث يتم مراجعة المادة العلمية وتكون مصححة ومدققة.

و تابع مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، استكمال أجهزة التابلت بالإدارات التعليمية ، وشدد على صرف مستحقات العاملين من حوافز التجريبيات، وأعمال الامتحانات وعدم المساس قائلا : (لا تنقصوا من العاملين جنيه)

ونبه علي سرعة الانتهاء من تجهيز المدارس الفنية التي تم تحويلها إلي مدارس فنية عسكرية والانتهاء من توفير ما يلزم الفصل التعليمي بها

وحسن التعاون مع القادة العسكريين للمدارس