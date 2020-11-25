سعفان: تعيين 351 شاباً منهم 22 من ذوى القدرات بجنوب سيناء

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان قيام مديرية القوى العاملة بجنوب سيناء بتعيين 351 شاباً، منهم 22 شاباً من ذوى الاحتياجات الخاصة من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، والذين بلغ عددهم 602 شباب.

تلقى الوزير، تقريراً بذلك من مدير المديرية أشرف علم الدين، أوضح فيه إنجازات المديرية خلال شهر أكتوبر الماضي ، حيث قامت المديرية بصرف منحاً للعمالة غير المنتظمة المسجلة لديها ، لرعايتهم إجتماعياً وصحياً ، بصرف 10 آلاف جنيه لـ 5 عمال منحة مولود، و5 منح زواج بمبلغ 15 ألف جنيه، ومنحة وفاة وقدرها 2000 جنيه، ليصل إجمالي ما تم صرفه 27 ألف جنيه لـ 11 عاملا، فضلاً عن تسجيل 43 عاملا جديداً على المنظومة.

وقامت المديرية، في مجال تراخيص عمل الأجانب بإصدار وتجديد 11 ترخيص لاجانب من جنسيات مختلفة يعملون في نطاق المحافظة.

وأوضح أنه في مجال التفتيش العمالي تم التفتيش على 191 منشأة من خلال التفتيش الدوري النهاري والليلي والحملات، كما تم تلقي 57 شكوى عمالية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية لـ 15 شكوى منهم، وتم تسوية 9 شكاوى وديا، و 13 شكوي ما زالت تحت البحث .

أما في مجال السلامة والصحة المهنية، قامت المديرية بالتفتيش على 48 منشأة، وإعادة التفتيش على 74 منشأة، وأسفر عن تحرير 41 محضراً سلامة وصحة مهنية لمنشآت مخالفة، وعقد ندوات للتوعية.

وقال إن المديرية قامت بمتابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لـ 800 منشأة، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أى فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية.