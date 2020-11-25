والد فتاة كفر الدوار المختفية: تركت المنزل لرغبتها في فسخ خطبتها

تابعت الأجهزة الأمنية ما تداوله رواد موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) بشأن تغيب إحدى الفتيات عن منزلها بإحدى قرى كفرالدوار بمحافظة البحيرة. وبإجراء التحريات، قال والد الفتاة المختفية إن ابنته تركت المنزل على خلفية رغبتها فى فسخ خطبتها من نجل عمها، ولم يبلغ بغيابها لانشغاله في البحث عنها.

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