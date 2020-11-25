محمد صلاح على رأس قائمة ترشيحات فيفا لجائزة أفضل لاعب فى العالم 2020

أعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب فى العالم 2020 (The best)، وتضمنت اسم محمد صلاح نجم المنتخب الوطنى وفريق ليفربول الإنجليزى بعدما قاد الريدز للتتويج بلقب الدورى الإنجليزى لأول مرة منذ 30 عامًا، وسيتم الإعلان عن الفائز يوم 17 ديسمبر المقبل، على أن يغلق باب تصويت الجماهير على الجائزة عبر موقع فيفا الرسمى نهاية يوم 9 ديسمبر المقبل، وضمت القائمة كل من: محمد صلاح – ليفربول - مصر كريستيانو رونالدو – يوفنتوس – البرتغال ليونيل ميسي – برشلونة - الأرجنتين تياجو ألكانتارا – بايرن ميونخ/ليفربول - إسبانيا كيفين دي بروين – مانشستر سيتي – بلجيكا ساديو ماني – ليفربول – السنغال روبرت ليفاندوفسكي – بايرن ميونخ – بولندا نيمار – باريس سان جيرمان – البرازيل سيرجيو راموس – ريال مدريد – إسبانيا فيرجيل فان دايك – ليفربول – هولندا

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