هل تغلق الحكومة المساجد مرة أخرى؟.. الوزراء يجيب

نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد في بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاحتماعي حول صدور قرار بإغلاق كافة المساجد تحسبًا للموجة الثانية لفيروس كورونا.

وقال المركز: ليس هناك أي قرار صدر حول إغلاق المساجد مرة أخرى، وأنا ما يتردد ليس له أساس من الصحة.

وناشد المركز جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف المواطنين.