بروتوكول تعاون لتمويل 83 منحة دراسية بالتعليم الفني والجامعي

وقع البنك المصري لتنمية الصادرات EBE ومؤسسة "مصر الخير" ، بروتوكول تعاون لتمويل 83 منحة دراسية للعام الدراسي الحالي، وقع البرتوكول محسن محجوب أمين صندوق مؤسسة "مصر الخير" ، ومرفت زهدي سلطان رئيس مجلس إدارة البنك، وبحضور نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وعدد من ممثلي وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم، بالإضافة إلى ممثلي البنك والمؤسسة والعديد من شركاء مؤسسة مصر الخير في مجال التعليم والمنح الدراسية.

وقالت مرفت زهدي سلطان ،رئيس مجلس إدارة البنك، فى كلمتها خلال حفل التوقيع : إن البنك يسعي دائما إلى التفاعل الاجتماعي والمشاركة في تنمية المجتمع المدني وذلك من خلال المساهمة في المشروعات التي تهدف إلى نمو المجتمع؛ ولهذا كان التعاون مع مؤسسة مصر الخير، مضيفة أنه ايمانا من البنك بمسئوليته المجتمعية ورغبته في المساهمة وتقديم الدعم للمؤسسة من خلال توفير منح دراسية في مجالي التعليم الفني والجامعي(للعام الاكاديمي 2020/2021) لصالح 83 طالبا من مستحقي برامج المنح الدراسية بالمؤسسة وذلك ايمانا من البنك بأهمية التعليم ودوره في تطور ونمو المجتمع وتقدمه.

وقالت أمل مبدى رئيس قطاع تنمية الموارد بمؤسسة مصر الخير، إن البرتوكول يتضمن توفير منح دراسية في مجال التعليم الفني والتعليم الجامعي، للعام الأكاديمي 2020/2021 لصالح 83 طالبا من مستحقي برامج المنح الدراسية بالمؤسسة.

وكشفت مبدى أن المنحة يستفيد منها 70 طالبا بالتعليم الفني، بواقع 30 طالبا بالفرقة الثانية بالمجمع الصناعي المتكامل بالديمو بمحافظة الفيوم، و20 طالبا بالفرقة الثانية بالمجمع الصناعي المتكامل بالأميرية، و20 طالبا بالفرقة الثانية بمنحة معهد الدون بوسكو الساليزيان، فضلًا عن 13 طالبا بالتعليم الجامعي بواقع 3 طلاب بالفرقة الثانية بكلية طب أسنان بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، و5 طلاب بالفرقة الثانية بكلية الصيدلة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري منهم طالبتان بفرع الإسكندرية، وطالب بالفرقة الثانية بكلية الطب البشري بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وطالبين بالفرقة الثانية بكلية الطب البشري بجامعة 6 أكتوبر، وطالب بالفرقة الثانية بكلية الصيدلة بالجامعة الروسية، وطالبة بالفرقة الثانية بكلية الإعلام بالجامعة الحديثة.

وأضافت رئيس قطاع تنمية الموارد بمؤسسة مصر الخير، إن المؤسسة تعتبر مؤسسة أهلية غير هادفة للربح، وتهدف إلى خدمة وتطوير وتمكين المجتمع المصري من أجل توفير الحياة الكريمة في جميع ربوع مصر وذلك من خلال التركيز على مجالات الصحة والتعليم والبحث العلمي والتكافل الاجتماعي ومناحي الحياة والتنمية المتكاملة، وفى هذا الإطار تسعى مؤسسة مصر الخير للعمل على تحقيق أهدافها من خلال شراكات حقيقية مع مؤسسات وشركات وبنوك وجمعيات عاملة في تلك المجالات وذلك لتنفيذ برامج تنموية من شأنها تحسين جودة الحياة في كل أنحاء مصر.

وأكدت أن مؤسسة مصر الخير والبنك المصري لتنمية الصادرات EBE إتفقا على أن تتحمل المؤسسة باقي تكلفة الطالب التي تزيد عن إجمالي المبلغ المتبرع به من البنك للمؤسسة لدعم الطلاب، كما تلتزم المؤسسة بإدارة المال المتبرع به من البنك الإدارة الرشيدة كإدارة الشخص الطبيعي الحريص على ماله والأمين على مال غيره.

وأشارت الي أن البرتوكول نص على أن تلتزم المؤسسة بصرف المبلغ المتبرع به من البنك في الغرض المخصص له وهو توفير منح دراسية للطالب المستحقين للعام الأكاديمي 2020/2021، كما تلتزم بتوثيق النشاط وإعداد تقارير إنجاز للأنشطة المتفق عليها بين الطرفين وتقديمها للبنك، وأن المستحقين من التبرع هم بالفعل من مستحقي برامج المنح الدراسية التي تقدمها مؤسسة "مصر الخير" .