هواوي تحتفل بالطلاب المصريين الفائزين في مسابقتها العالمية

احتفلت هواوي تكنولوجيز مصر، الرائدة عالميًا في مجال حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالطلاب المصريين الفائزين بمسابقة هواوي تكنولوجيز العالمية لبرنامجها التدريبي الرائد ICT Talent Bank / iTB "بنك المواهب"، وذلك على هامش مشاركتها في معرض Cairo ICT 2020. وقد حصلت الفرق المصرية على المركز المتميز في مجال "الحوسبة السحابية" والمركز الثاني في مجال "الشبكات" متفوقين على 150 ألف مشارك من أكثر من 82 دولة على مستوى العالم.

حضر الاحتفال السيد فنسنت صن، الرئيس التنفيذي لشركة هواوي مصر، والسيدة هالة عرندة، نائب الرئيس التنفيذي لشركة هواوي مصر، والمهندس يسرى عتلم، الرئيس التنفيذي لأكاديمية هواوي، والدكتور أسامة عبد الرؤوف، نائب العميد لكلية الحاسبات والمعلومات جامعة المنوفية، دكتور دينا محمد، محاضر في الذكاء الاصطناعي بأكاديمية FCIS بجامعة عين شمس، والدكتور اسلام صفوت القبانى، مساعد دكتور في كلية العلوم ورئيس أكاديمية هواوي بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة الإسكندرية، فضلا عم لفيف من الإعلاميين والصحفيين.

أشاد السيد فنسنت صن، الرئيس التنفيذي لشركة هواوي مصر، خلال الحفل بالفرق المصرية الفائزة وأثنى على مجهوداتهم التي أهلتهم للتفوق على 82 دولة وقال "تفخر هواوي مصر بالنتائج الهائلة التي تم تحقيقها من قبل الفرق المصرية مما يدل على أن التعاون بين القطاع الخاص متمثلًا في هواوي والعام متمثلًا في الجامعات المصرية المشاركة بدأ يؤتى بثماره، وأننا على الطريق الصحيح لإعداد كوادر شابة قادرة على تغيير خريطة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المنطقة"

وأضاف فنسنت "لقد حرصنا على مقابلة الفرق الفائزة خلال معرض Cairo ICT حيث تقوم هواوي بعرض تطبيقاتها والحلول التقنية المتطورة بما ُيمكن الطلاب المصريين من الاطلاع على الأحدث في القطاع، وجاري التحضير لحفل تكريم رسمي خلال الربع الأول من العام القادم في اليوم السنوي لبرنامج iTB".

ومن جانبه صرح المهندس يسرى عتلم، الرئيس التنفيذي لأكاديمية هواوي "بدأ برنامج iTB منذ أكتوبر 2019 ويهدف إلى تطوير مهارات الأجيال الشابة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لضمان تفعيل استراتيجية التحول الرقمي طبقًا لرؤية مصر 2030."

وأضاف يسرى " يتكون برنامج iTB من ثلاث مراحل، المرحلة الأولى هي "الوصول" والتي تهدف إلى التواصل مع الطلاب والخريجين الجدد في الجامعات المصرية المختلفة، في حين تركز المرحلة الثانية على "التدريب" ، ثم تأتى المرحلة الثالثة وهى الأهم "التوظيف" لتوفير فرص عمل للطلاب والمواهب المتميزة في شركة هواوي أو أي من الشركات العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبالتالي نساهم في سد الفجوة الرقمية في سوق العمل."

ومنذ بدء الإعلان عن المسابقة النهائية التي تمثل الخطوة الأخيرة للمرحلة الأولى من البرنامج، قام فريق عمل هواوي بتنظيم ما يقرب من 75 مؤتمرًا خلال 65 يومًا في المحافظات المصرية المختلفة لتقديم البرنامج إلى الطلاب المستهدفين وتعريفهم بفوائد الاشتراك وإمكانية الحصول على الشهادات المعتمدة المختلفة من هواوي، واحتلت مصر المركز الأول في المشاركة من خلال 23 ألف طالب يمثلون 55% من إجمالي طلاب الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالجامعات المصرية المختلفة.

وخلال مرحلة التصفيات، قامت هواوي باختيار الطلاب للاشتراك في المسابقة الإقليمية التأهيلية حيث احتل الطلاب المصريين المركز الأول متفوقين على طلاب منطقة شمال أفريقيا. وجاءت المرحلة النهائية من المسابقة العالمية لتعلن عن فوز الفرق المصرية وتحقيقهم مراكز متفوقة على الطلاب من دول روسيا، تركيا، الصين، الهند، إيطاليا، إنجلترا، البرازي وغيرها من الدول العالمية.