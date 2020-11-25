وزير التنمية المحلية: تلقينا إشادة دولية بمشروع مسار العائلة المقدسة

تلقي اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، خطابًا مشتركًا من خوسيه الفونسو شواريز ديريال –وزير الثقافة المكسيكية وايميليا سيز –سكرتير عام منظمة المدن والحكومات المحلية الدولية UCLG World .

وقال اللواء محمود شعراوي، إن الخطاب يتضمن الإعراب عن التقدير لمشاركة وزارة التنمية المحلية نيابة عن المحافظات المصرية المشتركة بمشروع "إحياء مسار العائلة المقدسة"، وذلك في أعمال النسخة الرابعة للجوائز الثقافية الدولية لمنظمة المدن والحكومات العالمية بمدينة مكسيكو سيتي بدولة المكسيك أجندة الثقافة "21".

وأضاف أن لجنة التحكيم قررت تقديم شهادة تقدير لمشروع "إحياء مسار العائلة المقدسة" والذي تم اختياره ومنحه شهادة بلقب "ممارسة جيدة".

وأشار إلي أن تلك الجائزة أطلقتها منظمة المدن والحكومات العالمية منذ أربعة سنوات حيث تلقت الدورة الرابعة في المكسيك مشاركات عديدة من المدن والحكومات من جميع أنحاء العالم اهتماما بهوية المدن والمستقبل والثقافة والاستدامة ، مشيرًا إلي أنه خلال اجتماع لجنة التحكيم تم منح مدينتي ميديلين بكولومبيا ووسيكو بمالي المركز الاول والثاني حيث أعجبت لجنة التحكيم بالجودة العالية لتلك المشاركة وعبرت عن تقديرها للجهد المبذول.

وكشف وزير التنمية المحلية ، أن اللجنة أفادت أنه سيتم تنظيم احتفالية للمشروعات الفائزة بالدورة الرابعة في مايو 2021 بمدينة المكسيك ، حيث تم توجيه دعوة لوزارة التنمية المحلية للمشاركة في هذه المناسبة بوصفها فرصة ممتازة للاحتفال بتقدم المحليات ودورها في الحوار المحلي والثقافة والتنمية المستدامة واستعدادهم للترحيب بوفد من الوزارة من المشرفين على المشروع.

وأوضح أن الوزارة تولي أهمية كبيرة في المرحلة الحالية للترويج الثقافي والسياحي لمشروع مسار العائلة المقدسة، تماشيًا مع توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء .

وأكد أن الجهود المشتركة لوزارتي التنمية المحلية والسياحة والكنيسة القبطية والمحافظات الثمانية وباقي الجهات المعنية ساهمت في قرب الانتهاء من كافة نقاط المسار سواء من ناحية أعمال البنية التحتية، أو إعداد المحافظات الثمانية لمخططات استثمارية للاستفادة من نقاط المسار المختلفة تمهيدًا للترويج السياحي وإعداد البرامج بمعرفة وزارة السياحة.