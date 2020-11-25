وزيرة البيئة تلتقي بعدد من دارسي دورات أكاديمية ناصر العسكرية العليا

في إطار اهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة بنقل الخبرات لدارسي أكاديمية ناصر العسكرية العليا في كافة المجالات والعمل علي تنفيذ العديد من اللقاءات التوعوية مع دارسي أكاديمية ناصر العسكرية العليا نظمت الأكاديمية لقاءا لعدد من دارسي دورات أكاديمية ناصر العسكرية العليا مع الدكتورة ياسمين فواد وزيرة البيئة.

بدأ اللقاء بعرض للدكتورة ياسمين فواد وزيرة البيئة تناولت من خلاله الدور الذي تقوم به الوزارة وأجهزتها المختلفة لصالح ملف تنمية البيئة وإدارة المخلفات، كما أشارت للجهود التي قامت بها الوزارة خلال الفترة الماضية.

مشيرة إلي أن الملف البيئي أصبح علي رأس أولويات الدولة خاصة مع تولي السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي المسئولية، وتم وضعه في خطط التنمية الشاملة للدولة ومراعاة الأبعاد البيئية للمشروعات القومية عند تنفيذها، كما استعرضت كيفية دمج البعد البيئي في رؤية مصر 2030 لتمكين الشباب والقطاع الخاص والعمل مع الوزارات المعنية الاخري لرفع الوعي البيئي لدي كافة فئات وشرائح المجتمع المصري.

مؤكدة علي أنه جارى إنشاء أول مجمع لاستيعاب جميع المخلفات البيئية بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية بمدينة العاشر من رمضان، وتقدر مخلفات تلك المحافظات بثلث مخلفات محافظات الجمهورية من مخلفات صلبة وخطرة ومخلفات الهدم والبناء والمخلفات الطبية، ولذلك المجمع القدرة علي استيعاب تلك المخلفات خلال 50 سنة قادمة.

واختتمت وزيرة البيئة لقائها بأنه تم التنسيق مع عدد من الوزارات لتنفيذ آليات رؤية مصر نحو التعافي الأخضر والإستدامة البيئية وتشجيع الشباب علي استخدام الدراجات وتبني برامج الحفاظ على البيئة وتغيير ثقافة المجتمع نحو القضايا البيئية والعمل مع كافة قطاعات الدولة والشباب وطلاب المدارس والقطاع المصرفي الذي يعمل حاليا علي مشروعات التصدي لتغير