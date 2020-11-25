البنك الزراعي يستعد لفتح فرع بـ المغرة.. علاء فاروق: لمسنا عن قرب حجم الإنجازات

كشف علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، عن اختيار مقر مؤقت للبنك بالمنطقة الخدمية الأولى التابعة لشركة تنمية الريف المصري الجديد في منطقة المغرة جنوب العلمين، وذلك تمهيدا للبدء في تجهيزه وافتتاحه في أسرع وقت لاستقبال عملاء البنك الزراعي المصري من المستثمرين والمنتفعين بأراضى مشروع الـمليون ونصف المليون فدان، لإنشاء فرع دائم للبنك بمنطقة المغرة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح فاروق أن المقر المؤقت للبنك الزراعي المصري في منطقة المغرة سيعمل فور الانتهاء من تجهيزه وافتتاحه على تقديم جميع الخدمات المصرفية والتمويلية لجميع المستثمرين والمنتفعين من مشروع المليون ونصف مليون فدان في المغرة، وذلك في إطار حرص البنك الزراعي المصري إتاحة خدماته المصرفية والتمويلية في المناطق التنموية الجديدة وسعيا للوصول إلى جميع عملائه من أصحاب المشاريع في القطاع الزراعي لتحقيق التنمية المستدامة للدولة.



وأكد أن الفرع الدائم للبنك الزراعي المصري - المزمع إنشاؤه في منطقة المغرة - سيضم مركزًا لريادة الاعمال لمساعدة المزارعين وأصحاب المشروعات على إنجاح مشروعاتهم من خلال تقديم خدمات الدعم في مجال الدراسات والبحوث الزراعية ودراسات الجدوى، بالإضافة إلى خدمات الإرشاد الزراعي وغيرها من سبل الدعم لهذه المشروعات.



جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، لمنطقة المغرة، ورافقه اللواء مهندس عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد، وعدد من قيادات البنك الزراعي المصري، لتفقد سير الأعمال بمشروع المليون ونصف فدان بمنطقة المغرة والوقوف على آخر المستجدات به تفعيلا لبروتوكول التعاون الذي وقعه البنك الزراعي المصري مع شركة تنمية الريف المصري قبل أقل من أسبوع، والذي يستهدف دعم وتمويل المشروعات والمنتفعين من المشروع القومي لاستصلاح المليون ونصف المليون فدان.



وخلال الزيارة، التقى رئيس البنك الزراعي المصري بمجموعة من المستثمرين والمزراعين والشباب من المنتفعين بالمشروع، وناقش معهم سبل الدعم والتمويل لمشروعاتهم، وأكد حرص البنك على إتاحة جميع التسهيلات لهم لإنجاح مشروعاتهم، مؤكدًا لهم أن البنك يضع جميع الإمكانيات لمساعدتهم على تحقيق الأهداف القومية لمشروع المليون ونصف المليون فدان بما ينعكس على تحقيق أقصى فائدة منه.

كما استعرض البرامج والمبادرات التمويلية التي يقدمها البنك لدعم شراء مستلزمات الإنتاج الزراعى والأسمدة والميكنة الزراعية الحديثة ونظم الري الحديث وتمويل حفر الآبار وإنشاء محطات الطاقة الشمسية لاستخدامها في الري والإنتاج الزراعي، بالإضافة إلى تمويل الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي وغيرها من البرامج التمويلية للبنك والمبادرات التي أطلقها البنك المركزي لدعم القطاع الزراعي والإنتاج الحيواني والأنشطة المرتبطة بهما.

وأكد علاء فاروق حرص البنك الزراعي المصري على تقديم جميع أوجه الدعم بالتعاون مع وزارة الزراعة وشركة تنمية الريف المصري الجديد للمساهمة في إنجاح مشروع المليون ونصف المليون فدان انطلاقًا من الدور القومي الذي يقوم به البنك لتحقيق الأهداف التنموية للوطن، خاصة فيما يتعلق بتمويل القطاع الزراعي والقطاعات المرتبطة به والتصنيع والاستثمار الزراعي وخلق فرص العمل للشباب والخريجين.

وأشاد بالتعاون الوثيق بين البنك الزراعي المصري وشركة تنمية الريف المصري الجديد الذي توجه الطرفان بتوقيع بروتوكول تعاون لتمويل المستفيدين بالمشروع القومي لاستصلاح المليون ونصف المليون فدان، كما أشاد رئيس البنك الزراعي المصري بالجهود التي يقوم بها اللواء مهندس عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد، لتقديم جميع التيسيرات لمنتفعي المشروع من أجل إنجاح مشروعاتهم، وبما يعود بالنفع والخير على الوطن والمواطن.

وأشار إلى أنه خلال زيارته لمنطقة المغرة، والتي تضم نحو 260 ألف فدان شاهد ولمس عن قرب حجم الإنجازات التي يحققها المشروع، والتي يتم تنفيذها بوتيرة متسارعة، بالإضافة إلى الجهود التي يقوم بها جميع المنتفعين بالأراضي من أجل تنمية مشروعاتهم.

وقال علاء فاروق إن تمويل المستفيدين بالمشروع القومي لاستصلاح المليون ونصف المليون فدان سيسهم بشكل كبير في تيسير عوامل النجاح لهذا المشروع القومي الذي يستهدف خلق مجتمعات زراعية متكاملة في مناطق المغرة وغرب المنيا وامتدادها والفرافرة القديمة ومنطقة آبار توشكى والطور وغيرها من مناطق المشروع، علاوة على ما سيحققه من خلق فرص عمل جديدة للشباب.