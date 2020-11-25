نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهضيبي يشيد بتخصيص السيسي لحزمة مالية تحسبا لموجة كورونا الثانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، ونائب رئيس حزب الوفد، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي جائحة فيروس كورونا المستجد اهتماما كبيرا وبشكل شخصي.

وقال الهضيبي، في بيان، اليوم، إن متابعة الرئيس المستمرة للوضع الوبائي وتداعياته هو ما ساعد الحكومة في النجاح حتى الآن على في مواجهة أزمة "كوفيد – 19" وتقليل الأضرار الناتجة عنه.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن توجيه الرئيس السيسي بتخصيص حزمة مساعدات جديدة تحسبا للموجة الثانية من الفيروس، خطوة استباقية للتعامل مع أي طارئ، وتؤكد حرص الرئيس على حياة المواطنين، وتوجيه رسالة قوية مفادها أن الحكومة لن تنسى شعبها، وتبذل كل ما في وسعها لضمان العيش الكريم له.

وأشار الدكتور ياسر الهضيبي، إلى أن مصر من أكثر وأول الدول التي خصصت حزمة مساعدات لتجنب آثار الموجة الأولى من فيروس كورونا المستجد وحماية الفئات المتضررة من تداعياته السلبية.

وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أن جائحة كورونا من أكبر الكوارث التي تعرض لها العام، فالإصابات بالملايين والوفيات بمئات الآلاف، لافتا إلى أهمية الحرص واتباع التعليمات المعلنة خلال الفترة القادمة خاصة في فصل الشتاء لعدم تفاقم الوضع الوبائي.