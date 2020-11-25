نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهضيبي يشيد بتخصيص السيسي لحزمة مالية تحسبا لموجة كورونا الثانية في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، ونائب رئيس حزب الوفد، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي جائحة فيروس كورونا المستجد اهتماما كبيرا وبشكل شخصي.
وقال الهضيبي، في بيان، اليوم، إن متابعة الرئيس المستمرة للوضع الوبائي وتداعياته هو ما ساعد الحكومة في النجاح حتى الآن على في مواجهة أزمة "كوفيد – 19" وتقليل الأضرار الناتجة عنه.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن توجيه الرئيس السيسي بتخصيص حزمة مساعدات جديدة تحسبا للموجة الثانية من الفيروس، خطوة استباقية للتعامل مع أي طارئ، وتؤكد حرص الرئيس على حياة المواطنين، وتوجيه رسالة قوية مفادها أن الحكومة لن تنسى شعبها، وتبذل كل ما في وسعها لضمان العيش الكريم له.
وأشار الدكتور ياسر الهضيبي، إلى أن مصر من أكثر وأول الدول التي خصصت حزمة مساعدات لتجنب آثار الموجة الأولى من فيروس كورونا المستجد وحماية الفئات المتضررة من تداعياته السلبية.
وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أن جائحة كورونا من أكبر الكوارث التي تعرض لها العام، فالإصابات بالملايين والوفيات بمئات الآلاف، لافتا إلى أهمية الحرص واتباع التعليمات المعلنة خلال الفترة القادمة خاصة في فصل الشتاء لعدم تفاقم الوضع الوبائي.