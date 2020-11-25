"المؤتمر": كلمة السيسى لمواجهة كورونا تاريخية.. وجاءت في توقيت مناسب

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أحمد جودة - القاهرة - اعتبر الربان عمر المختار صميدة رئيس حزب المؤتمر وعضو مجلس الشيوخ حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على توجيه كلمة للشعب المصرى العظيم لمواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا بانها رسالة في غاية الأهمية للمصريين للحفاظ على سلامتهم وصحتهم وتجنب التداعيات السلبية لفيروس كورونا على الاقتصاد المصري.

ووصف " صميدة " فى بيان له اصدره اليوم كلمة الرئيس السيسى بالتاريخية والمهمة والتى تؤكد حرص القيادة السياسية على احداث التعاون الحقيقى فيما بين الدولة بجميع اجهزتها والشعب المصرى لمواجهة هذا الفيروس، مؤكدا أن كلمة الرئيس السيسى جاءت فى توقيت مناسب جدًا خاصة فى ظل الانتشار العالمى لفيروس كورونا وزيادة معدلاته بصورة مخيفة ومفزعة فى عدد كبير من دول العالم.

وأشاد رئيس حزب المؤتمر، بالتعبير الجديد وغير المسبوق عالميا الذي استخدمه الرئيس اليوم بأن الوعي هو اللقاح الحقيقي للتعامل مع فيروس كورونا مؤكدا الرؤية المصرية في التعامل مع هذه الجائحة أسفرت عن نجاحات كبيرة فى مواجهة مصر وشعبها العظيم فى الموجهة الاولى لفيروس كورونا وقال " صميدة " معركة الوعي التى ركز عليها الرئيس السيسى فى كلمته تتطلب من جميع المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية في مواجهة الفيروس مشيدًا بتأكيد الرئيس السيسى بحرص الدولة على توفير أفضل لقاح للفيروس لكل المواطنين.

وناشد الربان عمر المختار صميدة جميع المواطنين بالالتزام التام بتطبيق التعليمات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وفى مقدمتها ارتداء الكمامات ومنع التجمعات الكبيرة فى الأماكن المغلقة مطالبا من الحكومة تطبيق هذه الاجراءات على موظفيها فى جميع مواقع العمل والانتاج بمختلف مؤسسات الدولة مع تطبيق القانون بكل حسم وقوة على المخالفين