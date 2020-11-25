نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق الدورة الثانية لمؤتمر "لا إعاقة" ديسمبر المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق يومي 11 و12 ديسمبر المقبل؛ بأحد فنادق القاهرة؛ فعاليات الدورة الثانية للمؤتمر الدولي للعلاج الطبيعي؛ تحت شعار "لا إعاقة مع العلاج الطبيعي والتأهيل"؛ تحت رعاية وحضور الدكتور علاء بلبع، رئيس المؤتمر، والدكتور نصر عوض، رئيس اللجنة العلمية، والدكتورة شيرين الصواف، مقرر عام المؤتمر.

ويشهد المؤتمرات حضور أساتذة العلاج الطبيعي والتأهيل في مصر والشرق الأوسط والعالم، إلي جانب الخبراء المهنيين، لمناقشة الجلسات العلمية للملتقي في أربعة محاور هي: تأهيل أمراض العظام وإصابات الملاعب، وتأهيل أمراض الأعصاب وإصابات الحبل الشوكي، وتأهيل الأطفال والإعاقات الحركية والذهنية، بينما يكمن المحور الرابع في تأهيل الجهاز التنفسي، فضلًا عن تخصيصي حلقة نقاشية حول دور العلاج الطبيعي في تأهيل مرضي فيروس كورونا.

وكما تشهد فعاليات الملتقي حضور كل من الدكتور فاروق إسماعيل، رئيس المجمع العلمي، والدكتورخالد عبد الباري،رئيس جامعة هيرتفورد شاير، والدكتور حسام الملاحي، رئيس جامعة النهضة، والدكتور جان جاك جودة، أستاذ جراحة المخ والأعصاب بجامعة أوهايو الأمريكية، وغيرهم من الاساتذة والباحثين بكليات العلاج الطبيعي بمصر والخارج.

وأوضح الدكتور علاء بلبع، أستاذ العلاج الطبيعي ورئيس المؤتمر، أن الملتقي سيشهد معرضًا للاجهزة التكميلية والتعويضية لذوي القدرات الخاصة؛ فضلًا عن عقد ورش عمل وموائد مستديرة متخصصة لطرح سبل التعاون العملي بين الخبراء والأكاديميين، مؤكدًا علي ضرورة التخطيط الاستراتيجي المتكامل بين الوزارات المعنية، ومنظمات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام؛ للحد من المعوقات وتمهيد سبل الاستدامة والرفاهية المجتمعية لذوي الهمم.