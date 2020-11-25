تحيا مصر ينشر تفاصيل منح الإعلان الخامس لبرنامج مبادرة التعليم العالي للمهنيين 2021

استعرض استعرض خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى تقريراً مقدماً من الأيمن عاشور نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الجامعات والقائم بعمل رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات حول الإعلان الخامس لبرنامج مبادرة التعليم العالى لمنح الدراسات العليا للمهنيين للعام الدراسى 2020/2021 بالتعاون بين الإدارة المركزية للبعثات بالوزارة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، فى إطار التعاون بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية فى مجالى التعليم العالى والبحث العلمى.
وأوضح التقرير أن برنامج "مبادرة التعليم العالى لمنح الدراسات العليا للمهنيين" يتم طبقاً للاتفاقية رقم 263 - 298 الموقعة بين الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والإدارة المركزية للبعثات بالوزارة، وتنص على توفير منح دراسية للحصول على درجة الماجستير بحد أقصى عامين بالولايات المتحدة الأمريكية.
وتهدف هذه المنح إلى رفع كفاءة المؤسسات الحكومية المصرية والجامعات والمراكز البحثية وبعض الأماكن المحدودة للقطاع الخاص من خلال تعزيز مهاراتهم المهنية وقدراتهم البحثية اللازمة لتحسين ومتابعة مسارهم الوظيفي فى الحاضر والمستقبل للمساهمة فى رفع النمو الاقتصادى المصرى.
إقرأ أيضا.. النائب محمد المسعود: مركز تجميع مشتقات البلازما امن قومي بالنسبة لمصر
وأفاد التقرير أن التقديم لهذا البرنامج عن طريق ملء نموذج التقدم للبرنامج ((A والمتاح على الموقع الإلكتروني لإدارة البعثات حتى 3 يناير 2021، وسيتم إجراء مقابلات شخصية للسادة المرشحين لقياس مدى القدرة على التواصل وعمق الفهم للمقترح البحثي.
وأضاف التقرير أن المجالات العلمية لهذه المنح هى: (الطاقة الجديدة والمتجددة، وتحلية موارد المياه، والعلوم الهندسية والتكنولوجية النادرة والحديثة، وعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، وعلوم الحياة، والعلوم الزراعية والتغذية، والعلوم التجارية، والعلوم الاجتماعية والإنسانية والتربوية).
ولفت التقرير إلى بعض الشروط العامة، ومنها: (تحقيق المستوى اللغوي المطلوب طبقاً لمتطلبات المنحة - العمل بوظيفة دائمة في إحدى الجهات الحكومية أوالخاصة بجمهورية مصر العربية - اجتياز الفحص الطبي والأمني الذي تقرره أنظمة الإدارة المركزية للبعثات).
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تحيا مصر ينشر تفاصيل منح الإعلان الخامس لبرنامج مبادرة التعليم العالي للمهنيين 2021 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.