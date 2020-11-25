تحيا مصر ينشر تفاصيل منح الإعلان الخامس لبرنامج مبادرة التعليم العالي للمهنيين 2021

استعرض استعرض خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى تقريراً مقدماً من الأيمن عاشور نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الجامعات والقائم بعمل رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات حول الإعلان الخامس لبرنامج مبادرة التعليم العالى لمنح الدراسات العليا للمهنيين للعام الدراسى 2020/2021 بالتعاون بين الإدارة المركزية للبعثات بالوزارة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، فى إطار التعاون بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية فى مجالى التعليم العالى والبحث العلمى.

وأوضح التقرير أن برنامج "مبادرة التعليم العالى لمنح الدراسات العليا للمهنيين" يتم طبقاً للاتفاقية رقم 263 - 298 الموقعة بين الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والإدارة المركزية للبعثات بالوزارة، وتنص على توفير منح دراسية للحصول على درجة الماجستير بحد أقصى عامين بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتهدف هذه المنح إلى رفع كفاءة المؤسسات الحكومية المصرية والجامعات والمراكز البحثية وبعض الأماكن المحدودة للقطاع الخاص من خلال تعزيز مهاراتهم المهنية وقدراتهم البحثية اللازمة لتحسين ومتابعة مسارهم الوظيفي فى الحاضر والمستقبل للمساهمة فى رفع النمو الاقتصادى المصرى.



إقرأ أيضا.. النائب محمد المسعود: مركز تجميع مشتقات البلازما امن قومي بالنسبة لمصر