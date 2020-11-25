هنأ الشيخ محمد بن راشد، رئيس مجلس وزراء دولة الإمارات العربية المتحدة، حاكم دبى، الرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة فوز وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد كأفضل وزيرة في العالم العربى. وغرد حاكم دبي عبر تويتر: "أبارك لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي فوز وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد كأفضل وزيرة في العالم العربي .. التطوير الحكومي في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي يحقق قفزات مدروسة" وتابع بن راشد، "كما أبارك لخادم الحرمين الشريفين وولى عهده الأمير محمد بن سلمان.. فوز وزارة التجارة في المملكة كأفضل وزارة فى العالم العربي من بين أكثر من 5000 مشاركة حكومية عربية .. رؤية 0230 التى يقودها الأمير محمد أفرزت تجارب عربية حكومية غير مسبوقة تنافس العالمية" اقرأ أيضا: تحيا مصر ينشر تفاصيل منح الإعلان الخامس لبرنامج مبادرة التعليم العالي للمهنيين 2021

واختتم، "نبارك للفائزين .. ونقول لكن من رشح ولم يفز استمر في التطوير .. ولكل المسئولين الحكوميين العرب .. لا تتوقفوا عن تطوير مؤسساتكم ..استقرار عالمنا العربي.. وتطور اقتصاده .. وازدهار حياته ..وبناء مستقبل أبنائه..كله بيدكم ..مهمتكم عظيمة .. وتاريخية ..ونسأل الله لكم التوفيق دائماً وأبداً"

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فوز هالة السعيد بأفضل وزيرة في العالم العربي .. وتهانيء عربية للسيسي (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.