بوتين: السعودية عضو فاعل لضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية

وجه فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، الشكر والتقدير للملك سلمان بن عبدالعزيز، على التعاون الفاعل في مجموعة "أوبك +" وإسهامه المشترك في ضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية.
وقال بوتين، خلال حفل تسلم أوراق اعتماد سفراء أجانب: "تتعاون روسيا والمملكة العربية السعودية بشكل فاعل في مجموعة "أوبك +"، ما يسهم بشكل مشترك في ضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية، ونحن ممتنون جدًا لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد".
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وأضاف الرئيس الروسي، حسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية، واس، أن علاقات روسيا مع المملكة العربية السعودية، إحدى الدول الرائدة في الشرق الأوسط، تتطور بشكل متزايد، وقد اكتسبت مؤخرًا طابعًا واسعًا ومتعدد الأوجه، وهو ما سهّلته الاتفاقيات التي جاءت عقب زيارة الرياض في أكتوبر 2019.
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