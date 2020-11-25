تفاصيل تعليق الإمارات منح تأشيرات لـ13 دولة على رأسهم إيران والصومال

نقلت وكالة رويترز للأنباء العالمية، قرار الإمارات بتعليق إصدار تأشيرات مواطني 13 دولة، معظمها دول ذات أغلبية مسلمة، وعلى رأسهم دول إيران وسوريا والصومال وذلك حسبما أصدر مجمع الأعمال الحكومي الإماراتي، على أن يفعل بأثر رجعي على طلبات التأشيرات بإدارة الهجرة الإماراتية من 18 نوفمبر الجاري.

وقالت الإمارات، إن طلبات الحصول على تأشيرات عمل أو زيارة معلقة للموجودين خارج البلاد من مواطني 13 دولة منها أفغانستان وليبيا واليمن حتى إشعار آخر، وأن الحظر يسري كذلك على مواطني الجزائر وكينيا والعراق ولبنان وباكستان وتونس وتركيا.

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وقال مصدر مطلع على الأمر لوكالة "رويترز"، إن الإمارات أوقفت مؤقتا إصدار تأشيرات دخول لمواطني أفغانستان وباكستان وعدة دول أخرى لاعتبارات أمنية، ولم يوضح المصدر ما هي هذه الاعتبارات الأمنية لكنه قال إن الحظر لفترة محدودة.