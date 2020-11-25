تعرف على أهم مباريات اليوم .. ليفربول أمام أتالانتا في عودة الفرعون

تستمر اليوم منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا "تشامبيونز ليج" موسم 2020 – 2021.
وتنطلق الدولة الرابعة اليوم في المجموعات الأولى، الثانية، الثالثة، والرابعة، حيث أقيمت تلك الجولة في المجموعات الأربعة الأخرى أمس.
ويلعب اليوم الثلاثي ليفربول، مانشستر سيتي، وبايرن ميونخ على حسم بطاقة التأهل للدور المقبل، حيث يتصدر كل منهم مجموعته برصيد 9 نقاط، وفوز أي منهم اليوم، يعني تأهله بشكل رسمي لدور ال 16، على عكس الملكي " ريال مدريد"، والذي يحتل المركز الثالث، ولا بديل أمامه اليوم سوى الفوز للمنافسة على الصعود، وإليكم مباريات اليوم:
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دوري الأبطال – دور المجموعات:
أولمبياكوس X مانشستر سيتي 7:55 مساءا
مونشنجلادباخ X شاختار دونتسك 7:55 مساءا
أولمبيك مارسيليا X بورتو 10:00 مساءا
ليفربول X أتالانتا 10:00 مساءا
إنتر ميلان X ريال مدريد 10:00 مساءا
بايرن ميونخ X سالزبورج 10:00 مساءا
أتليتكو مدريد X لوكوموتيف موسكو 10:00 مساءا
أياكس X ميتلاند 10:00 مساءا
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