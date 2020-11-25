النائبة أمل رمزي: مبادرة "بطولة مصرية بروح رياضية" تهدف لنبذ التعصب

قالت أمل رمزي، عضو مجلس الشيوخ، إن المبادرة التي دشنها عدد من الشباب بعدة محافظات مبادرة باسم ” بطولة مصريه بروح رياضيه”، تهدف لنبذ التعصب، حيث تم توزيع آلاف المنشورات من أجل مواجهة التعصب وتشجيع الروح الرياضية بين الشباب في المقاهي.
وأكدت رمزي في تصريحات لها، أن المبادرة تهدف لنبذ التعصب الكروي خاصةً وأن هذه النسخة من البطولة الأفريقية لأول مره بين قطبي الكره المصريه الأهلي والزمالك هي المباراة التي ينتظرها الملايين من مشجعي الفريقين.
وأوضحت أن نهائي بطولة إفريقيا بين الأهلي والزمالك والتي تعتبر حدث تاريخى فريد من نوعه، تتطلب من الجميع نشر الوعي ونبذ التعصب ومتابعة هذه المباراه دون تحامل من المشجعين على الفريق الآخر.
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وأشادت عضو مجلس الشيوخ، بمبادرة" لا للتعصب" التى أطلقتها وزارة الشباب والرياضة أيضا، لذات الهدف بشأن نبذ حالة التعصب لدى البعض، والتحلي بالروح الرياضية، مؤكدة أن الرياضة مكسب وخسارة، ويجب أن يكون هناك مزيد من الوعي لدى الجماهير لإعلاء شأن الرياضة المصرية.
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