إلغاء الدراسة بمحافظة الجيزة خلال الفترة المسائية لتفادي الأمطار

قرر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إلغاء الدراسة في الفترة المسائية، اليوم الأربعاء بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية ذلك للطلاب والمعلمين تحسباً لهطول الأمطار بعدد من مناطق المحافظة وفقاً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

ويشهد اليوم الأربعاء طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري والرياح نشطة أحيانا، وطقس مائل للبرودة على السواحل الغربية، لطيف على السواحل الشرقية، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية، وطقس معتدل على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

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وفي وقتِ سابق، وجه محافظ الجيزة بتعليق لافتات توعية للمواطنين بالالتزام بارتداء الكمامات قبل الدخول لأي منشأه أو مصلحه حكومية، لافتاً إلى أن المحافظة تواصل تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء من خلال المراكز التكنولوجية والمكاتب المختصة بالأحياء والمراكز والمدن ومقار الوحدات المحلية، وذلك تنفيذاً لقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بمد فترة تلقي الطلبات وسداد قيمة جدية التصالح حتى نهاية نوفمبر الجاري تسهيلا على المواطنين.

