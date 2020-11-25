عاجل .. محمد صلاح مرشح لجائزة الأفضل في العالم للمرة الثالثة

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن قائمة تضم 11 لاعب مرشحين للتويج بجائزة أفضل لاعب كرة قدم في العالم، والتي تقدمها "فيفا" سنويا وضمت القائمة نجمنا المصري وجناح ليفربول الطائر "محمد صلاح"، وهذا للمرة الثالثة في تاريخ الفرعون كإنجاز عربي ومصري غير مسبوق، وضمت القائمة الأسماء التالية:

تياجو ألكانتارا – كريستيانو رونالدو – كيفين دي بروين – روبرت ليفاندوفسكي – ساديو ماني – كيليان إمبابي – ليونيل ميسي – نيمار – سيرجيو راموس – محمد صلاح – فيرجيل فان ديك.

وفي سيطرة كاملة لليفربول، أمتلك النادي الإنجليزي 4 لاعبين من ضمن الـ 11 الأفضل في العالم.

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على الجانب الآخر يستعد محمد صلاح خوض مباراته الأولى مساء اليوم، بعد تعافيه من فيروس كورونا، حيث يستضيف ليفربول فريق أتالانتا الإيطالي على ملعب الأنفيلد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا موسم 2020 -2021.

